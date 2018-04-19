مي ودانا تتحدثان عن الأخوة مع غادة عادل

"إيلاف" من القاهرة: صوّرت الفنانة غادة عادل حلقة جديدة من برنامجها "تعشب شاي" الذي تقدّمه أسبوعياً على شاشة قناة دي إم سي مع الفنانتان مي سليم ودانا حمدان.

وخصصت الحلقة للحديث عن علاقة الأخوة التي تجمع بينهما والصفات المشتركة والهوايات التي تجمعهما. كما تطرقت في الحديث إلى شقيقتهما الثالثة ميس حمدان التي لم تستطع التواجد لسفرها خارج مصر خلال تصوير البرنامج.

وحرصت غادة في الحلقة على معرفة التفاصيل الإنسانية والصفات المتناقضة في العلاقة بينهما. فيما شاركتا معها بتقديم فقرة لاثنين من الأطفال الموهوبين، وهما محمد وزينب في نهاية الحلقة.

