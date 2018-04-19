GMT 8:00 2018 الخميس 19 أبريل GMT 12:57 2018 الخميس 19 أبريل  :آخر تحديث

مي ودانا تتحدثان عن الأخوة مع غادة عادل

أحمد طه من القاهرة
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"إيلاف" من القاهرة: صوّرت الفنانة غادة عادل حلقة جديدة من برنامجها "تعشب شاي" الذي تقدّمه أسبوعياً على شاشة قناة دي إم سي مع الفنانتان مي سليم ودانا حمدان.
وخصصت الحلقة للحديث عن علاقة الأخوة التي تجمع بينهما والصفات المشتركة والهوايات التي تجمعهما. كما تطرقت في الحديث إلى شقيقتهما الثالثة ميس حمدان التي لم تستطع التواجد لسفرها خارج مصر خلال تصوير البرنامج.
وحرصت غادة في الحلقة على معرفة التفاصيل الإنسانية والصفات المتناقضة في العلاقة بينهما. فيما شاركتا معها بتقديم فقرة لاثنين من الأطفال الموهوبين، وهما محمد وزينب في نهاية الحلقة.


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