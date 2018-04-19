مادلين مطر تطرح الإعلان التشويقي لخانوني

إيلاف من بيروت: طرحت الفنانة اللبنانية مادلين مطر الإعلان التشويقي لأغنيتها المنفردة المصورة الجديدة والتي تحمل عنوان "خانوني" وهي الأولى لها باللهجة العراقية، من كلمات قصي عيسى، والحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.

يذكر أن الفيديو المصور من إنتاج شركة "Film Works" للمخرجة مي الياس، وتنفيذ الإنتاج لبولا حداد ومن المقرر طرحه عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتطبيقات الخاصة بالموسيقى.

تطل مادلين بثلاثة لوكات شبابية جذابة، حيث إعتمد العمل المصور على اللقطات الجمالية، بثلاثة ديكورات مختلفة.رابط الإعلان التشويقي



