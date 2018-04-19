ندى ماهر تشكر محمد صبحي على بطولة مسرحيته

"إيلاف" من القاهرة: تتقاسم الفناتان ندى ماهر وسماح السعيد بطولة العرض المسرحي "خيبتنا" المقرر انطلاقه في منتصف يونيه المقبل. علماً أن بطل المسرحية هو الفنان محمد صبحي الذي أنهى مؤخراً الموسم الثاني من مسرحية "غزل البنات".

وسيبدأ فريق العمل بالتمرينات مع بداية الشهر المقبل على أن يستمر التحضير خلال شهر رمضان. حيث يسعى "صبحي" لتقديم العرض بالتزامن مع اعادة مسرحية "غزل البنات" بمعدل 3 أيام أسبوعياً لكلٍ منهما على خشبة مسرح مدينة سنبل.

هذا وعبّرت "ماهر" عن فرحتها بدور البطولة على طريقتها بمدونة وصورة لها مع "صبحي" عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك". نُرفق رابطها فيما يلي: