"إيمي وحسن" يجتمعان بإعلانٍ خيري لشهر رمضان

"إيلاف" من القاهرة: صوّر الثنائي الفني إيمي سمير غانم وحسن الرداد الإعلان الجديد لصالح إحدى الجهات الخيرية. وذلك خلال اليوميين الماضيين تحت إدارة المخرج طارق العريان. علماً أنه سيُطرَح قبل بداية شهر رمضان ضمن حملة دعائية من أجل تشجيع المواطنين على التبرّع للمساهمة في إفطار الفقراء خلال شهر الصيام.

يُذكر أنهما يتقاسمان بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" الكوميدي والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل. علماً بأن هذا الإعلان الجديد لن يكون الوحيد الذي سيجمع بينهما بعدما تلقيا مؤخراً عرضاً لإعلان آخر لصالح إحدى الشركات الخاصة.



@amysamirghanem من كواليس تصوير اعلان#مصر_الخير🍀🌴💚 A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad) on Apr 18, 2018 at 7:36am PDT