GMT 9:31 2018 الجمعة 20 أبريل GMT 11:00 2018 الجمعة 20 أبريل  :آخر تحديث

"إيمي وحسن" يجتمعان بإعلانٍ خيري لشهر رمضان

أحمد طه من القاهرة
مواضيع ذات صلة
"إيمي وحسن" في "مسرح مصر"
إيمي سمير غانم ضيفة "قعدة رجالة 2"
حسن الرداد وإيمي سمير غانم ضيفا حكايتي مع الزمان
شيرين وحسام على خطى حسن وإيمي

"إيلاف" من القاهرة: صوّر الثنائي الفني إيمي سمير غانم وحسن الرداد الإعلان الجديد لصالح إحدى الجهات الخيرية. وذلك خلال اليوميين الماضيين تحت إدارة المخرج طارق العريان. علماً أنه سيُطرَح قبل بداية شهر رمضان ضمن حملة دعائية من أجل تشجيع المواطنين على التبرّع للمساهمة في إفطار الفقراء خلال شهر الصيام.
يُذكر أنهما يتقاسمان بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" الكوميدي والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل. علماً بأن هذا الإعلان الجديد لن يكون الوحيد الذي سيجمع بينهما بعدما تلقيا مؤخراً عرضاً لإعلان آخر لصالح إحدى الشركات الخاصة.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في ترفيه