"إيلاف" من القاهرة: ناشد الفنانان بشرى ورئيس مهرجان القاهرة محمد حفظي إدارة مهرجان دبي السينمائي الدولي للعدول عن قرارها بتحويل دورية انعقاده كل عامين وطالبوها بالعودة للدورة السنوية.



وكتبت بشرى عبر حسابها على "إنستغرام": عزيزى مهرجان دبى فلتستغنى عن مظاهر الرفاهية والاحتفال لتكمل المسيرة كمؤسسة لدعم الأفلام والصناع، ولتبقى على السوق ولكن لا ترحل، هذا هو التغيير الوحيد المقبول".علماً أنها عضو مؤسس في مهرجان الجونة السينمائي الذي تنطلق دورته الثانية في سبتمبر المقبل.

من جهته ​​​​​​رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد حفظي، كتب عبر صفحته على "فيسبوك" يقول: "خسارة لصناعة السينما العربية وصانعي الأفلام الليً كانوا منتظرين دبي. انا عارف ان ناس كثير هتقولي افرح كدة مهرجان القاهرة هيستفيد. بس ردي علي دة ان الخاسر الحقيقي هي صناعة السينما العربية".

وأضاف "اتمنى ان يعود مهرجان دبي بنفس فريقه الذي شارك في بناء المهرجان منذ بدايته واتمنى المنافسة الشريفة بين المهرجانات العربية التي تدفعنا جميعا للعمل الجاد لتقديم أفضل ما يمكن للسينما العربية و المحلية".