بشأن الأخبار المنتشرة عن توقف مهرجان دبى السينمائى هذا العام... الى اعداء الفن و السينما و الثقافة #افرنقعوا

A post shared by Bushra Rozza (@bushraofficial) on Apr 18, 2018 at 4:47pm PDT