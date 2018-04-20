"إيلاف" من القاهرة: إنتهى الفنان يوسف الشريف من تصوير فيلمه الجديد "بني آدم" المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل. وذلك بتصوير المشاهد الأخيرة في مطار القاهرة. حيث أنجز دوره تحت إدارة المخرج أحمد نادر جلال الذي سيبدأ بمونتاج العمل للحاق بالعرض خلال العيد.

هذا وسينتهي "الشريف" من الفيديو الترويجي الدعائي خلال الأسابيع المقبلة لطرحه بالصالات السينمائية قبل بداية شهر رمضان ضمن الحملة الدعائية للفيلم الذي سيعيده للسينما بعد غيابٍ استمر نحو 10 سنوات منذ آخر أعماله "العالمي" الذي لم يحقق نجاحاً يذكر عند طرحه بالصالات السينمائية.