GMT 14:38 2018 الجمعة 20 أبريل GMT 16:18 2018 الجمعة 20 أبريل  :آخر تحديث

يوسف الشريف يودِّع "بني آدم" في مطار القاهرة

أحمد طه من القاهرة
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"إيلاف" من القاهرة: إنتهى الفنان يوسف الشريف من تصوير فيلمه الجديد "بني آدم" المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل. وذلك بتصوير المشاهد الأخيرة في مطار القاهرة. حيث أنجز دوره تحت إدارة المخرج أحمد نادر جلال الذي سيبدأ بمونتاج العمل للحاق بالعرض خلال العيد.
هذا وسينتهي "الشريف" من الفيديو الترويجي الدعائي خلال الأسابيع المقبلة لطرحه بالصالات السينمائية قبل بداية شهر رمضان ضمن الحملة الدعائية للفيلم الذي سيعيده للسينما بعد غيابٍ استمر نحو 10 سنوات منذ آخر أعماله "العالمي" الذي لم يحقق نجاحاً يذكر عند طرحه بالصالات السينمائية.


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