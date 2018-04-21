"إيلاف" من القاهرة: أعلنت شركة Eagle Films عن توقيع العقد مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على أداء أغنية شارة مسلسلها الرمضانيّ "جوليا" من كتابة مازن طه. وإخراج إيلي ف. حبيب.

وهي ستدخل الاستوديو خلال أيام لتضع صوتها على الأغنية التي كتبها الشاعر أحمد ماضي، لحنها النجم والملحن زياد برجي، ويوزعها أحمد ابراهيم، على أن يصدر العمل قريباً جداً، مع كليب خاص يحمل المشاهد الأولى من العمل المنتظر.

هذا ويجمع المسلسل في بطولته ماغي بو غصن مع قيس الشيخ نجيب، تقلا شمعون، جيسي عبدو، وسام صباغ، ليليا الأطرش، نيكولا مزهر، نزيه يوسف، سلطان ديب وغيرهم من الوجوه الفنية.

يشار إلى أنها كُرّمَت مؤخراً بحفل الموركس دور كأفضل نجمة للغناء اللبناني وعلى ألبومها "حاسة بيك".