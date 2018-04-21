"إيلاف" من بيروت: قررت شركة أروما المنتجة لمسلسل "أمر واقع" طرح فيديو تشويقي لكل بطل من أبطاله. علماً أنه سيُعرَض في شهر رمضان القادم حصرياً على شبكة قنوات دي ام سي. على أن يتم طرح الإعلانات التشويقية عبر الصفحة الرسمية للعمل عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بالاضافة لموقع YouTube.





ويشارك في بطولة هذا المسلسل الذي يكتبه الدكتور محمد رفعت، ويخرجه التونسي مجدي سميري، نخبة من النجوم، أبرزهم: كريم فهمي، ريم مصطفى، نجلاء بدر، أحمد وفيق، دينا فواد، أحمد فتحي، ميدو عادل، ملك قورة ونهي عابدين، وهيدي كرم، ولطفي لبيب، بالإضافة للفنان القدير نبيل الحلفاوي، والفنان الأردني ياسر المصري.



