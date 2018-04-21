شيرين تمنع التصوير في عزاء والدها

إيلاف من القاهرة: تلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء أمس العزاء في والدها الذي توفي في وقت سابق من الأسبوع الماضي بمسجد المشير بضاحية التجمع.

وطلبت الفنانة المصرية من أمن المسجد عدم السماح بدخول الكاميرات سواء الفوتوغرافية أو التليفزيونية للحفاظ على خصوصية العزاء، وساهم المكان الكبير لدار المناسبات في تحقيق رغبتها دون مشكلات تذكر بإستثناء اشتباكها قبل نهاية العزاء بوقت قليل مع صحافية حاولت تصويرها خلسة فكسرت تلفونها قائلة لها: "ده عزا وأنا مانعة التصوير، احترمينى واحترمى رغبتى".

وشهد العزاء توافد أعداد كبيرة من الفنانين أصدقاء شيرين عبد الوهاب منهم أحمد حلمي وزوجته منى زكي، سميرة سعيد، أصاله، أحمد سعد وزوجته سمية الخشاب، انغام، والفنانة التونسية لطيفة وغيرهم.