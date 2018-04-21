مديحة يسري تخرج من غرفة العناية المركزة

إيلاف من القاهرة: خرجت الفنانة القديرة مديحة يسري من غرفة العناية المركزة بعد تحسن حالتها الصحية بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وتعرضت الفنانة الكبيرة لإنتكاسة صحية خلال وجودها في المستشفى بسبب مشاكل في التنفس دخلت على إثرها غرفة العناية الفائقة لمدة أسبوع تقريباً، فيما نقلت لغرفة عادية مساء أمس الأول.

ولم يتحدد بعد موعد إنتقالها للمستشفى التي تخضع فيها لجلسات علاج طبيعي مكثف منذ أكثر من عامين نتيجة عدم قدرتها على المشي.