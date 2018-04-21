GMT 6:55 2018 السبت 21 أبريل GMT 7:05 2018 السبت 21 أبريل  :آخر تحديث

مي عمر تضع مولودتها الثانية سيلين

أحمد طه من القاهرة
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إيلاف من القاهرة: وضعت الفنانة الشابة مي عمر مولودتها الثانية سيلين من زوجها المخرج محمد سامي باحد المستشفيات الخاصة.
ومي لديها طفلة تحمل إسم تايا أنجبتها قبل إحترافها مجال التمثيل، فيما تحسنت حالتها الصحية بشكل كامل بعد وضع المولودة.
وفضلت الممثلة الشابة ان تبتعد عن الارتباط بأية أعمال فنية خلال الفترة الحالية بعدما طالبها الأطباء بالراحة خلال فترة الحمل، حيث تغيب عن الدراما الرمضانية، كما إعتذرت عن الإشتراك في أكثر من عمل سينمائي خلال الفترة الماضية.


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