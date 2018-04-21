سلوى خطاب تشكر طليقها على لقب مطلقة

إيلاف من القاهرة: على الرغم من إنفصال الفنانة سلوى خطاب عن زوجها المخرج أسامة فوزي منذ سنوات، إلا أنها أكدت إعتزازها بإنتهاء قصة حبهما بالزواج.

وخلال ظهورها مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "أنا وأنا" أمس قالت أن فترة زواجهما كان بها إتفاق لكن الحياة تصل في بعض الأحيان إلى طريق مغلق مشيرة إلى أنها تكن له كل الإحترام والتقدير وتراه صديق هائل وفنان مميز، فيما داعبت مضيفتها قائلة "وزوج فاشل".

ودخلت سلوى في نوبة ضحك خلال الحديث عن علاقتها مع طليقها مطالبة بأن تكون الأسئلة عنها وليس عنه، مؤكدة على أن فشل الزواج جاء منهما معاً ولا يمكن تحميله لأي منهما بمفرده كما أن الإنفصال لم يصاحبه أي تجريح من طرف للآخر بسبب اعتزازهم بطبيعة العلاقة التي تجمعهما.

وبضحك يعبر عن رغبتها في تجاوز هذه النقطة في الحوار، قالت سلوى أن لقب مطلقة بالنسبة لها لقب لطيف وأفضل من عانش موجهة الشكر لطليقها على زواجه منها لمنحها هذا اللقب.

