إطلالةٌ جديدة لنبيلة عبيد

"إيلاف" من القاهرة: خضعت الفنانة نبيلة عبيد لجلسة تصوير جديدة مع المصور عادل مبارز اختارت فيها الإطلالة باللون الأزرق. وتعاونت فيها مع مصفف الشعر حليم والماكيير اللبناني سامر قماش، فيما اختارت مجموعة من الأكسيسوارات المصنوعة يدوياً والتي اتسمت بالبساطة لترتديها على الفستان الذي اشترته من جولاتها الأخيرة في أوروبا.





يشار إلى أنها لم تحسم موقفها حول المشاركة بعملٍ إذاعي في رمضان المقبل حتى الآن. علماً بأنها زارت الفنانة القديرة مديحة يسري أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وجلست معها لساعاتٍ طويلة من أجل الاطمئنان على صحتها.