"إيلاف" من القاهرة: بعد غيابٍ دام لسنوات عن الرقص في المناسبات، واكتفائها بوصلاتٍ في المنزل فقط، تعود الفنانة فيفي عبده لعالم الإحتراف من خلال حفل افتتاح "مهرجان صاجات للرقص الشرقي" المقرر انطلاقه مساء اليوم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ليستمر على مدار عدة أيام. حيث ستقوم بتدريب الراقصات ضمن البرنامج المكثّف الذي يستمر طوال فاعليات المهرجان. علماً بأنها تترأس لجنة تحكيم المسابقات مع مدربين آخرين للرقص الشرقي من بينهم أجانب.

من جهةٍ أخرى، تبدأ "عبده" فور انتهائها من المهرجان بتكثيف جلسات العمل في برنامجها الجديد المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على شاشة قناة النهار.



