GMT 7:28 2018 الأحد 22 أبريل GMT 18:45 2018 الأحد 22 أبريل  :آخر تحديث

أحلام ترد على منتقدي اطلالتها في The Voice

أحمد طه من القاهرة
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"إيلاف" من القاهرة: بعدما أثارت إطلالتها الكثير من الجدل وعرّضتها لانتقاداتٍ حادة خلال مشاركتها في حلقة الأمس من برنامج "The Voice"، ردت الفنانة الإماراتية أحلام على هذه الإنتقادات بتدوينةٍ عبر حسابها على "تويتر". وكتبت: "اللوك اليوم غجري .. كيف بس عجبكم اكيد .. التغيير مطلوب صح ؟" وهي التدوينة التي لاقت ردود فعل متباينة بين متابعيها. فأعادت نشر تغريدات لمجموعة من التدوينات التي تُشيد بإطلالتها، علماً بأنها أثارت جدلاً واسعاً أمس بين متابعي البرنامج الذي يبقي له حلقتين فقط لنهاية موسمه الجديد.

وكانت إطلالتها أخذت جدلا طويلاً على مواقع التواصل، وعلى صورتها عبر صفحة البرنامج الرسمية على MBC.. بعض النماذج فيما يلي:


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