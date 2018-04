مي كساب حائرة في جنس مولودها الثاني

انا من اكتر الناس اللي بتحب شكل الوش من غير ماكياج طبعا الرياكشن ده معناه ايه الله اعلم بس كل اللي انا عارفاه أني عاوزه أولد وبس وعلي فكره انا مش عارفه لغايه دلوقتي ولد ولا بنت دكتور قال ولد دكتور قال بنت دكتوره قالت ولد دكتور قال بنت هما الجوزاءيين ولا التوريين كده بيعملو في امهاتهم ماشي عامه لو جه ولد هالبسه بينك عقابا ليه ولو بنت هتوفر مش هاجيب حاجه خالص ادعولي ربنا يهون عليه انا وكل حامل ويرزق كل مشتاق #الشهر_الثامن #يوميات_حامل_هرموناتها_مش_قابه_عليها

