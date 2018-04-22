"إيلاف" من بيروت: اعتادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مواجهة العديد من الشائعات فيما يتعلّق بمسلسلاتها الرمضانية المنتظرة من قبل الجمهور والمعجبين والنقّاد، بحيث تسري قُبيل عرض أعمالها أخبار وشائعات كثيرة حول دورها وأحداث مسلسلاتها، وهذا ما يحدث راهناً في مسلسل "لعنة كارما".

إلا أن "وهبي" المعروف عنها حرصها الشديد على عنصر المفاجأة وعلى عدم حرق تفاصيل المسلسل والسيناريو الخاص به قبل عرض حلقاته، لم تتحدث في تفاصيل العمل. فالمؤكد والمعروف فقط هو اسم العمل "كارما"، ولا صحّة لكل ما يتمّ تداوله حول الشخصية التي ستقدمها لتجسد دور "نصابة" تاجرة بالآثار.

يشار إلى أن تصوير المسلسل جارٍ على قدمٍ وساق في أجواءٍ إيجابية، حتى يستطيع المخرج تسليم أولى حلقات المسلسل مع أول أيام شهر رمضان. خلافاً لما يحاول البعض الحديث عنه في عدد من وسائل الإعلام. علماً أن هيفاء التي أحبّت شخصية "كارما" درست جوانبها الدرامية بدقة حتى تنجح بإدائها بإحساسٍ صادق إلى الجمهور.