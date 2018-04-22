"الموركس دور" تبلغ سن الرشد بتكريم النجوم

"إيلاف" من بيروت: للعام الـ 18 على التوالي، أُقيم حفل توزيع جوائز الـ"موركس دور" بصالة "السفراء" في "كازينو لبنان" في بلدة جونيه، تحت رعاية كل من وزارة السياحة ممثلة بالوزير افيديس غيدانيان ووزارة الثقافة ممثلة بالسيدة لين طحيني ووزارة الاعلام ممثلة بالسيد محمد ابراهيم. وبحضور حشد كبير من الوجوه السياسية والدبلوماسية والفنية والاعلامية والاجتماعية.

قدم الحفل الاعلاميان وسام بريدي وكارلا حداد، وقد شملت التكريمات أسماءً لبنانية وعربية وعالمية عدة نجحت خلال الـ2018 بإثبات وجودها وتمييزها على الساحة الغنائية والتمثيلية.

وقال رئيس لجنة جوائز "الموركس دور" د. فادي الحلو في بداية الحفل: "لوائح انتخابية، أصوات تفضيلية، صور لمرشحين، تحالفات سياسية، مشاريع وبرامج انمائية واقتصادية، بيئية وسياحية... عناوين عريضة يعيشها المجتمع اللبناني هذه الأيام قبيل الانتخابات النيابية فإذا بانتخاباتنا الفنية التي ستعلن الليلة تخترق هذه الأجواء علّها تضفي على المشاهد بعض الفرح والجمال والمتعة". وأضاف: "نحتفل هذه السنة بالدورة الثامنة عشرة للموركس دور، فلقدد بلغت هذه الجائزة سن الرشد بعد سنواتٍ عديدة من النجاحات والجهود والمثابرة". وختم: "بالنهاية يسرّنا ان تبقى هذه الجائزة بمثالة الحلم لكثير من الفنانين والمبدعين، وأن تدوم ثقة الجمهور الكبيرة بها في لبنان والدول العربية وبلاد الإغتراب، وان يستمر انتشار الموركس دور ليشمل كل بقاع الأرض، فيصبح هذا المهرجان عالمياً بكل ما للكلمة من معنى، فينقل شعلة لبنان الحضارة والثقافة والجمال اينما كان".

أما د. زاهي الحلو نائب رئيس لجنة جوائز "الموركس دور"، فقال: "ثمانية عشرة سنة مرّت والموركس يزداد تألقاً عاماً بعد عام. في الذاكرة لحظات سعيدة ولحظات مؤثرة، ضحكات من القلب ودكوع ممزوجة بالفرح والتأثر. أسماء كثيرة مشرقة ونجوم مشعة أضاءت سماء ومسرح الموركس طوال الـ18 سنة. بالرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت وتحيط بلبنان والمنطقة، كان لدينا العزم والاندفاع والرغبة بالإستمرار في هذا الحدث السنوي والإرتفاع به عالياً ليوازي المهرجانات العالمية". وختم: "أشكر العناية الإلاهية التي رافقتنا طوال هذه السنوات ولا تزال ترافقنا للإرتقاء بهذا الحدث الذي نعطي من خلاله أجمل صورة عن لبناننا الحبيب".

ولقد اختُتِم الحفل بتكريمٍ خاص للأغنية الضاربة Mi Gna مع Super Sako.



أما جوائز "الموركس دور" لهذا العام فكان توزيعها تبعاً للترتيب التالي:

الجوائز الفخرية التكريمية:

- جورجيت صايغ: موركس فخري تكريمي لمطربة وممثلة لبنانية عن مسيرتها

- منى واصف: موركس فخري تكريمي لمطربة وممثلة لممثلة عربية عن مسيرتها وتميزها في دورها في "الهيبة"

- أمال عفيش: موركس فخري تكريمي لممثلة لبنانية

- جاندارك أبو زيد فياض: موركس فخري تكريمي لإعلامية لبنانية عن مسيرتها

جوائز خاصة:

- Sebastien El Chato: موركس تكريمي لنجم غناء فرنسي عالمي

- ابراهيم معلوف: موركس تكريمي لموسيقي لبناني عالمي متميز

- بيتي توتل: موركس تكريمي للتميز في العمل المسرحي: كتابة- تمثيل- اخراج

- Songul Oden: موركس تكريمي لنجمة تركية

- كميل طانيوس: موركس تكريمي لمخرج برامج تلفزيونية ومنوعات متميز

- "الخاوة": موركس تكريمي لمسلسل جزائري متميز

- سامر البرقاوي: موركس تقديري خاص لمخرج عربي متميز عن "الهيبة"

- "هلا بالخميس"- معن برغوت: موركس خاص لأغنية خليجية شكلت ظاهرة العام

جوائز العام:

الاعمال الموسيقية والغنائية:

- نانسي عجرم: نجمة الغناء اللبنانية للعام والالبوم الغنائي المتميز للعام

- ملحم زين: نجم الغناء اللبناني للعام

- "جرح اللي بعدو" افضل اغنية لبنانية للعام / غناء: ملحم زين وكلمات: منير بو عساف والحان: بلال الزين

- وائل كفوري: افضل البوم لنجم غنائي للعام "W 2017"

- زياد برجي: موركس الفنان الشامل للعام والتميز في الاغنية الجماهيرية "شو حلو"

- شيرين عبد الوهاب: نجمة الغناء العربية للعام

- صابر الرباعي: نجم الغناء العربي للعام

- ناصيف زيتون: نجم الغناء العربي للعام وصاحب افضل اغنية شارة مسليل "مجبور" عن "الهيبة"

- "تلات دقات": افضل اغنية عربية للعام غناء يسرا وأبو

- انجي جمال:افضل مخرجة فيديو كليب للعام عن "عكس اللي شايفنها" غناء اليسا و"ما حصلشي حاجة" غناء سميرة سعيد

- نانسي نصرلله: نجمة الغناء اللبنانية الجديدة

- سهيلة بن لشهب: نجمة الغناء العربية الجديدة

- جورج يعقوب: نجم الغناء العربي الجديد

- جورج نعمة: نجم الغناء اللبناني الجديد

الأعمال الدرامية:

- نادين نسيب نجيم: افضل ممثلة لبنانية دور اول عن "الهيبة"

- مازن معضم: افضل ممثل لبناني عن "الشقيقتان" و"زوجتي انا"

- جوليان فرحات: ظاهرة العام في التمثيل عن "الحب الحقيقي"

- رنده كعدي: افضل ممثلة لبنانية دور مساند عن "ادهم بيك" و"لآخر نفس"

- عبدو شاهين: افضل ممثل لبناني دور مساند عن "الهيبة"

- هند صبري: افضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن "حلاوة الروح"

- ظافر العابدين: افضل ممثل عربي في الدراما المصرية عن "حلاوة الروح"

- سوزان نجم الدين: افضل ممثلة عربية في الدراما العربية المشتركة عن "شوق"

- تيم حسن: افضل ممثل عربي في الدراما اللبنانية العربية عن "الهيبة"

- "الهيبة": افضل مسلسل درامي لبناني عربي- Sabbah Production

- كلوديا مرشليان: افضل كاتبة سيناريو عن مسلسل "الشقيقتان"

- سمير حبشي: افضل مخرج درامي عن مسلسل "الشقيقتان"

- "قضية رقم 23": افضل فيلم سينمائي لبناني / اخراج: زياد دويري