إنتهاء أزمة ريهام سعيد مع قناة النهار

"إيلاف" من القاهرة: إنتهت الأزمة بين الإعلامية ريهام سعيد وقناة النهار بموافقة إدارة القناة على ظهورها في حلقات برنامجها "صبايا الخير" على الهواء مباشرةً بعدما طلبت القناة أن يكون البرنامج مسجلاً فور إعلان براءتها من قضية خطف الأطفال.

ولقد فاجأت الإعلامي جابر القرموطي خلال حلقة برنامجه مانشيت على الهواء مباشرة، ودخلت الاستوديو لتوجّه له التحية على موقفه في الدفاع عنها خلال الفترة التي قضتها بالحبس بالرغم من عدم وجود سابق معرفة بينهما أو لقاء مباشر.

وأهدت للقرموطي الملابس التي زارها بها طفلها الرضيع خلال فترة الاحتجاز مؤكدة على أن هذا اليوم كان الأصعب بالنسبة لها على المستوى النفسي. وأكدت أن أبنائها يشكرون القرموطي على موقفه من الحديث الإيجابي عنها، لافتة إلى أنها ستعرض الفيديو لإبنها عندما يكبر وتحدثه عن هذا الموقف.

