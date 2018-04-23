حنان ترك تتحدث بجرأة في الكويت

"إيلاف" من القاهرة: صرّحت الفنانة حنان ترك أنها ترفض أن يكون نجلها مثلها لأن هذا الأمر ضد الدين وضد العادات والتقاليد الإجتماعية. وذلك خلال ندوتها في الملتقى الإعلامي العربي بالكويت في دورته الـ15 والتي أدارها الإعلامي اللبناني نيشان. حيث أكدت أنها بطبيعتها ترفض التفكير في الإحتمال الأسوأ. وتحدثت بجرأة وشفافية ملفتة في ردودها، مشيرة إلى أن نجلها الأكبر خالد لم يتحدث معها حول موضوع حياته الجنسية، لكنها مستعدة لاستقبال أي نقاش مع أبنائها. لكنها أكدت على أنها لن تقبل بأن تطلب منها ابنتها المساكنة أو إقامة علاقة بدون زواج. لافتة إلى أن هذه الأمور تحدث بسبب الخلل في النشأة، وهو ما تحرص على أن لا تواجهه في تربيتها لأبنائها. وقالت أن تربية البنات أصعب من الأولاد. فأضحكت الجمهور حين ذكرت بأن ابنتها تبكي بمجرد أن ترفع صوتها عليها، بينما "خالد ويوسف" يضحكان عندما كانت تقذفهما بـ"الشبشب".



وإذ رفضت اعتبارها قدوةً للفتيات لأنها بشر ولها أخطاء كما لديها إيجابياتها، مشيرةً إلى أن قدوتها الوحيدة هو الرسول صلى الله عليه وسلّم. وقالت أنها ترى في كلمة متبرّجة للحديث عن المرأة غير المحجبة انتقاصاً منها ومن أنوثتها، مشيرةً إلى أنها لا تتدخل في حياة أحد وتنفذ ما تقتنع به.



من جهةٍ أخرى، نفت بشكلٍ قاطع إمكانية العودة للتمثيل. وأكدت على أنها ستتواجد فقط بأعمال الرسوم المتحركة، ومنها شخصية نونة التي تعمل على تقديمها في مسلسل للإطفال خلال الفترة الحالية.

