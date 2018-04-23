فيفي عبده تسقط أرضاً خلال جلسة تصوير

"إيلاف" من القاهرة: سقطت الفنانة فيفي عبده على الأرض خلال جلسة تصوير برنامجها الجديد "لمة العيلة" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على شاشة قناة النهار. وذلك خلال تحركها أمام عدسات المصوّر، ما جعلها تشعر بالآمٍ حادة في قدمها، التي ستخضع لفحصٍ شعاعي للتأكد من سلامتها.



يشار إلى أنها اعتذرت لإدارة "مهرجان صاجات للرقص" عن تقديم وصلتها التي كانت مقررة في حفل الإفتتاح، رغم أن الأطباء لم يطلبوا منها الإلتزام بالراحة في المنزل. حيث أنها تمارس حياتها بشكلٍ طبيعي.