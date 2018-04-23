GMT 4:30 2018 الإثنين 23 أبريل GMT 12:51 2018 الإثنين 23 أبريل  :آخر تحديث

لبلبة تتعافى من جراحة في الأوتار

أحمد طه من القاهرة
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لبلبة تُثير الجدل بإطلالةٍ شبابية

"إيلاف" من القاهرة: تعافت الفنانة القديرة لبلبة من جراحة الأوتار في يدها والتي أجرتها قبل أسابيع في فرنسا على خلفية تعرّضها للإصابة خلال تصوير مسلسلها الجديد "الشارع اللي ورانا" الذي يُعرَض راهناً على شاشة قنوات سي بي سي. علماً أنها فضلت تأجيلها لحين الإنتهاء من تصويره. خاصةً أنها تظهر في أحداثه بشخصية الأم التي تعمل على الأشغال اليديوية "التريكو والكروشية".
لبلبة تعكف على قراءة أكثر من مشروع خلال الفترة الحالية لاتخاذ القرار بشأنهم، خاصةً بعدما انشغلت منذ الصيف الماضي بتصوير المسلسل.


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