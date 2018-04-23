"إيلاف" من بيروت: يواصل المخرج محمد أسامة تصوير المسلسل الرمضاني الجديد "أمر واقع" التي كان قد بدأ إخراجه حتى يعود التونسي مجدي سميري من أميركا حيث يصوّر مسلسله. إلا أن عودته، لم تأتِ في الوقت المناسب، ما دفع شركة أروما المنتجة والتابعة لتامر مرتضى أن تقرر تكليف "أسامة" باستكمال إخراج المسلسل كاملاً، بعدما تميّز بمستوى عمله، فأصبح بالصدفة المخرج الرئيسي لأول مسلسلاته!



وكانت الشركة قد طرحت مؤخراً ملصقات إعلانية تسويقية فردية لكل بطل من أبطال العمل الجديد عبر صفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". علماً أنه من كتابة محمد رفعت، واستطاعت الشركة أن تحشد لبطولته نخبة من النجوم. منهم كريم فهمي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، أحمد وفيق، دينا فواد، أحمد فتحي، ميدو عادل، ملك قورة، نهي عابدين، محمود البزاوي ونيكولا معوض، بالإضافة للفنان القدير نبيل الحلفاوي. علماً أنه سيتم عرضه حصرياً على شبكة قنوات دي أم سي

فيما يلي الرابط من صفحة المسلسل عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: