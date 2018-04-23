تجارب الموسم السادس في Arabs Got Talent تنطلق من الرياض

"إيلاف" من بيروت: إنطلقت إختبارات وتجارب أداء الموسم السادس من البرنامج العالمي بصيغته العربية Arabs Got Talent على MBC في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. ولقد كانت المحطة الأولى في الرياض، على أن تستمر الجولة وفقاً لجدولٍ عربي وعالمي حافل، وتوقعاتٍ باستقطاب نخبة المواهب العربية حول العالم. حيث يستعد فريق اختبارات تجارب أداء الموسم السادس من البرنامج العالمي بصيغته العربية Arabs Got Talent لبدء جولته الواسعة والممتدة على مدى أكثر من شهر.

وبذلك بات أصحاب المواهب الفذّة والاستثنائية في كل مكان مدعوّين لملاقاة فريق اختبارات وتجارب أداء هذا البرنامج العالمي للمواهب المتنوعة التي ينتمي أصحابها إلى مختلف الشرائح العمرية.

وفيما ينطلق البرنامج من العاصمة السعودية، تليها جدة، فدبي، والكويت في منطقة الخليج العربي، ومنها إلى بلاد الشام من لبنان والأردن، وصولاً إلى أرض الكنانة مصر، فعدد من مدن وعواصم منطقة المغرب العربي. كما ستُكمل الجولة محطاتها في عدد من العواصم والمدن الأوروبية في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا. نُرفق الجدول الرسمي فيما يلي:

- الرياض: الثلاثاء 24 أبريل و الأربعاء 25 أبريل

- من الساعة 03:00 ظهراً و لغاية 11:00 مساءً، طريق مكة تقاطع شارع التخصصي

شارع أبي طاهر الذهبي

بجوار مبنى الشرق الأوسط MBC Group للمواعيد الرجاء الاتصال على:009613003228



- جدة: الجمعة 27 أبريل و السبت 28 أبريل من الساعة 03:00 ظهراً و لغاية 11:00 مساءً، طريق الملك تقاطع شارع صاري بيوتات الأعمال فيلة رقم 34. للمواعيد الرجاء الاتصال على: 009613003228

- دبي: الاثنين 30 أبريل من الساعة 03:00 ظهراً ولغاية 11:00 مساءً، DUCTAC مسرح دبي الاجتماعي و مركز الفنون، مول الإمارات - الطابق الثاني، البرشاء.

- الكويت - الأربعاء 2 مايو من الساعة 03:00 ظهراً ولغاية 11:00 مساءً، شركة لوياك للتدريب الأهلي و الإستشارات الاحصائية، شارع علي السالم - المدرسة القبلية

- فرنسا، ليون، 21 مايو، من الساعة 05:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلاً. Wellness Sport Club Lyon Vendome

153, Rue Vendome - 69003 Lyon - FRANCE

- بلجيكا، بروكسل، 24 مايو، من 03:00 بعد الظهر ولغاية 10:00 ليلاً.

Centre Culturel Arabe Wallonie

2 rue de l’Alliance - 1210 Brussels - BELGIUM

- هولندا، أمستردام، 29 مايو، من 03:00 بعد الظهر ولغاية 10:00 ليلاً.

CREA Cultureel Studentencentrum

Nieuwe Achtergracht 170 - 1018 WV Amsterdam - THE NETHERLANDS

- ألمانيا، برلين، 1 يونيو، من 03:00 بعد الظهر ولغاية 10:00 ليلاً.

Werkstatt del Kulturen

Wissmannstr. 32 - 12049 Berlin - GERMANY