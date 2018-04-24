"ربيع الموسيقى الكلاسيكية" يحتفي بالموسيقي الألماني يوهان برامز

"إيلاف"- المغرب" من الرباط: تنطلق بمدينة الصويرة المغربية، الخميس المقبل، فعاليات الدورة الـ 18 لمهرجان ربيع الموسيقى الكلاسيكية، التي تُخصص احتفاء خاصاً بالموسيقي الألماني يوهان برامز، يتم خلاله التعريف بإبداعات هذا الفنان المتميز، خاصة سمفونيته الأولى ورباعيته على الأوتار ولحنه الموسيقي على آلتي التشيلو والبيانو.

ويتضمن برنامج دورة هذه السنة، التي تنظمها "جمعية الصويرة موغادور"، على مدى أربعة أيام، تقديم 12 حفلاً فنياً، تتمحور حول أعمال مؤلفي المرحلة الرومانسية، بينهم شومان وبيتهوفن، ينتظر أن تقرب جمهور التظاهرة وزوار المدينة من عوالم الموسيقى الكلاسيكية.

وسيعرف الحفل الافتتاحي تقديم عرض موسيقي لديبورا نيمتانو على آلة الكمان، ودومينيك ويلينكورت على آلة التشيلو، بالإضافة إلى رومان ديسشارم على البيانو، باقتراح مقطوعات مستوحاة من ثلاثي بيتهوفن، قبل أن يلتقي الجمهور بديبورا نيمتانو ودومينيك ويلينكورت، ضمن الأوركسترا الفيلارمونية للمغرب، بقيادة أوليفييه هولت، مخصص لموسيقى موندلشون وشومان.

ويخصص المهرجان مكاناً متميزاً للفن الغنائي مع أوريان موريتي في حفل يتمحور حول حياة كلارا شومان إلى جانب الجوق الفيلارمونيكي للمغرب، في حفل "بقلب مفتوح".

وسيكون الجمهور على موعد مع الأروكسترا الفيلارمونية للمغرب؛ فيما تأتي نسخة بروكوفييف لتكمل المعزوفات الخاصة بليونار بيرنستاين ورائعته "وايد سايد ستوري"، التي تستعيد بعضاً من تراجيديا خمسينيات القرن الماضي بنيويورك.

كما يتضمن البرنامج الفني فقرة خاصة بدينا بنسعيد على البيانو إلى جانب إليسا هيتو في برنامج مخصص للتشيلو، هذه الآلة الأكثر رومانسية في كل ريبيرتوار موسيقى الغرف، على أن يحيي توماس لولو حفل اختتام هذه التظاهرة الفنية.

ويتضمن برنامج التظاهرة أيضاً صبحية خاصة بالمواهب الشابة، مع صغار البرنامج السوسيو ثقافي (مزايا)، مع جولة موسيقية بالمدينة القديمة للصويرة.