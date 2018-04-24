"غمرني بجنون" جديد ريم الشريف

"إيلاف" من بيروت: طرحت الفنانة ريم الشريف أغنيتها اللبنانية الجديدة "غمرني بجنون" عبر تطبيق أنغامي وقناة YouTube، وهي من كلمات الشاعر عادل رفوّل وألحان جان صليبا. أما التوزيع فوقّعه ايتكن كورت والميكساج دوران جنس.

وتحمل الأغنية الكثير من الحبّ والرومانسية التي تكنّها كل صبية لحبيبها، إضافةً إلى الجرأة بالتعبير عن المشاعر علناً. وهي ستطرحها قريباً عبر الإذاعات اللبنانية والعربية كافة.

يذكر أن الشريف كانت قد حصدت الميدالية الذهبية في استوديو الفن على محطة أم تي في، وفي رصيدها أغان منوّعة بين الخليجي واللبناني. علماً أنها تستعد لعملٍ ضخم جداً ستكشف عنه بعد إتمام التحضيرات الكاملة، وهو عمل سيشكل محطة مهمة بمسيرتها الفنية.