شيرين تشكر داعميها في المحنة

"إيلاف" من القاهرة: ‏شكرت الفنانة شيرين عبد الوهاب داعميها في محنة وفاة والدها الذي رحل الأسبوع الماضي بشكلٍ مفاجئ، وتلقت العزاء فيه مساء الجمعة الماضية.

وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك" تقول: "شكراً لكل اخواتي وأصحابي اللي كانوا جنبي. ربنا يخليكوا ليا وميحرمنيش منكم، كلامكم ووقفتكم معايا دي عندي بالدنيا".



هذا وحرص المتابعون على مواساتها رغم أنها أوقفت التفاعل على جميع صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث كانت تدوينة الشكر الأولى لها عبر "مواقع التواصل"، بعد أن هنأت اللاعب المصري محمد صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عبر "تويتر وإنستغرام".

