"إيلاف" من القاهرة: إنتهت الفنانة مي سليم من تصوير دورها في مسلسل "عزمي وأشجان" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل وسيُعرَض حصرياً في مصر عبر شاشة قناة النهار التي تستعد لإطلاق حملته الدعائية خلال الأيام المقبلة.

وهي تظهر فيه ضيفة شرف على الأحداث التي يُطل فيها حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ونسرين أمين. حيث صوّرت جميع مشاهدها خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أنها تتابع حالياً تصوير دورها في مسلسلي "الرحلة" و"عوالم خفية" الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام اللذين سيُعرضان في رمضان المقبل.

