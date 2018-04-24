GMT 11:56 2018 الثلائاء 24 أبريل GMT 12:12 2018 الثلائاء 24 أبريل  :آخر تحديث

مي سليم تودِّع "عزمي وأشجان"

أحمد طه
مواضيع ذات صلة
إعتذار مي سليم يضع "خيانة عظمى" في وضعٍ حرج
مي سليم في "خيانة عظمى"

"إيلاف" من القاهرة: إنتهت الفنانة مي سليم من تصوير دورها في مسلسل "عزمي وأشجان" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل وسيُعرَض حصرياً في مصر عبر شاشة قناة النهار التي تستعد لإطلاق حملته الدعائية خلال الأيام المقبلة.
وهي تظهر فيه ضيفة شرف على الأحداث التي يُطل فيها حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ونسرين أمين. حيث صوّرت جميع مشاهدها خلال الأيام الماضية.
يشار إلى أنها تتابع حالياً تصوير دورها في مسلسلي "الرحلة" و"عوالم خفية" الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام اللذين سيُعرضان في رمضان المقبل.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في ترفيه