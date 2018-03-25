حلوى الأسبوع مقرمشة وشهية. إنها كعك الزبدة بالفانيلا.

كعك الزبدة بالفانيلا

*المكونات:



• 1 كوب من الزبدة الناعمة

• 1 كوب سكر

• 1 بيضة كبيرة

• 1 ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيلا الخالصة

• 1⁄2 ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز

• 2 كوبان من الدقيق





*الطريقة:

• سخنوا الفرن إلى حرارة 180 درجة مئوية.

• إخفقوا الزبدة مع السكر.

• أضيفوا البيض والفانيلا ومستخلص اللوز واخفقوا جيداً.

• اخلطوا معهم الدقيق رويداً، وضعوا العجينة الناعمة في كيس مرن ذات فوهة كبيرة. و اعصروا منه العجينة الطرية بشكل دوائر أو أصابع على صينية الفرن المشحمة والمبطنة. واخبزوهم لحوالي 10-12 دقيقة.

المزيد من الوصفات عبر وسم #مذاقات_إيلاف على "تويتر"