حلوى الأسبوع مقرمشة وشهية. إنها كعك الزبدة بالفانيلا.
كعك الزبدة بالفانيلا
*المكونات:
• 1 كوب من الزبدة الناعمة
• 1 كوب سكر
• 1 بيضة كبيرة
• 1 ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيلا الخالصة
• 1⁄2 ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز
• 2 كوبان من الدقيق
*الطريقة:
• سخنوا الفرن إلى حرارة 180 درجة مئوية.
• إخفقوا الزبدة مع السكر.
• أضيفوا البيض والفانيلا ومستخلص اللوز واخفقوا جيداً.
• اخلطوا معهم الدقيق رويداً، وضعوا العجينة الناعمة في كيس مرن ذات فوهة كبيرة. و اعصروا منه العجينة الطرية بشكل دوائر أو أصابع على صينية الفرن المشحمة والمبطنة. واخبزوهم لحوالي 10-12 دقيقة.
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