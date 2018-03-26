برغر الدجاج مع خلطة الملفوف الحارة

طبق اليوم عملي وشهي. إنه برغر الدجاج المقلي مع خلطة المفوف الحار

برغر الدجاج المقلي خلطة الملفوف الحارة Slaw

*المكونات:



*مكونات الـSlaw

- 1 فص ثوم ، مفروم ناعماً

- كوب من المايونيز

- 1 ملعقة كبيرة من صلصة الفلفل الحار على طريقة لويزيانا

- 1/2 بصلة حمراء صغيرة ، مقطعة رقيقة

- 1حبة فلفل jalapeño مقطعة لشرائح رقيقة

- 4 أكواب من شرائح الملفوف الرقيقة

- 1/2 كوب من مخلل الخيار

*مكونات البرغر:

- 2 كوبان من الدقيق لجميع الأغراض

- 1 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون

- 1/2 ملعقة صغيرة من ملح كوشير زائد أكثر ورشة إضافية

- 1 كوب من اللبن

- 2 صدران دجاج منزوعان من الجلد بدون عظم مقطعان إلى النصف بالعرض

- زيت الفول السوداني أو الزيت النباتي (للقلي)

- 4 كعك برغر من اختياركم



*الطريقة:

- لتحضير السلطة بالصلصة:

- إخلطوا الثوم والمايونيز وصلصة الفلفل الحار في وعاءٍ صغير. غطوهم واخلطوا البصل، والجبن، والملفوف والمخللات وعصير المخلل في وعاء كبير للجمع. ثم غطوا الخليط وبردوه.

*لتحضير البرغر:

يُخلَط الدقيق، الفلفل، ونصف ملعقة صغيرة من الملح في وعاءٍ واسع. وصبّوا الحليب المقشود في وعاءٍ آخر واسع.

-أحدثوا نعرات في شرائح الدجاج. واغمسوهم في خليط الدقيق، إنفضوا الدقيق الفائض. ثم اغمسوهم في الحليب المقشود. وارفعوهم بعد تنقيط الفضلات في الوعاء. ثم اغمسوهم مجدداً في خليط الدقيق، وانفضوا الفائض..

- صبّوا الزيت في مقلاة ثقيلة القعر وكبيرة حتى عمق 2 سم. سخنوا الزيت على الحرارة المتوسطة حتى يسجل الحرارة 350 درجةعلى الميزان

- قوموا بتقليب الدجاج حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. واطهوهم خلال 3 دقائق لكل جانب. وانقلوهم إلى السلك على ورقة الخبز. ثبلوهم بالملح.

- إنشروا قطع البرجر مع المايونيز الحار. على السندويشات مع اللفائف، والدجاج، وخلطة الملفوف Slaw. ويمكنكم ببساطة إضافة بعض الخضروات الطازجة حسبما ترغبون.

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