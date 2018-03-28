طبق اليوم مغربي وسهل التحضير. إنه كرات اللحم المقلية والمشوية التي يطيب طعمها مع السلطة والحمّص.

كرات اللحم المغربية

*المكونات:

- 500 غ من لحم الغنم المفروم

- 1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

- 1 بصل أبيض صغير مفروم بخشونة

- 1/3 كوب بقدونس قاري مفروم ناعماً (البقدونس ذات الورق المسطح والنكهة القوية- continental parsley)

- ملح وفلفل أسود مطحون (الكمية حسب الرغبة)

- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

- 500 جرام من الكسكس

- 1 ملعقة كبيرة من الزبدة

- 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج



*الطريقة:

- إجمعوا بين اللحم المفروم والكمون والكزبرة والبصل والبقدونس المفروم والثوم والملح والفلفل في وعاء واخلطوهم جيداً.

- شكلوا الخليط في كرات صغيرة بحجم الجوز.

- سخنوا الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على نارٍ متوسطة. واقلوا فيه كرات اللحم مع التقليب، لمدة 2-3 دقيقة أو حتى تصبح بنية اللون. ثم يجب أن تُصفّى على منشفة ورقية وتُوضَع في طبقٍ مقاومٍ للفرن وتُخبز على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة تقريبًا إلى أن تنضج كرات اللحم جيداً.

- تُقدّم مع السلطة وبعض الخبز بيتا، وإلى جانبها السلطة والحمص.

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