معمول العيد بثلاث حشوات

إختار لكم شيف "إيلاف" وصفة سهلة لتحضير معمول العيد بالفستق الحلبي والجوز والتمر في منزلكم

معمول العيد

*المكونات:

* لعجينة المعمول

- 4 أكواب من السميد

- كوب من طحين الفرخة

- كوبان من الزبدة السائلة

- ربع كوب من السكر الناعم

- نصف فنجان صغير من ماء الورد

- نصف فنجان صغير من ماء الزهر

- حليب ساخن للعجن

- ملعقة صغيرة من مسحوق المحلب

- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

*لحشوة الفستق أو الجوز

- كوبان من الفستق الحلبي أو من الجوز (مطحون خشنًا)

- ربع كوب من السكر

- ملعقة كبيرة من القطر

- ملعقة كبيرة من ماء الورد

- ملعقة كبيرة من ماء الزهر

*لحشوة التمر المطحون

- كوب من التمر المطحون

- ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة

ملعقة كبيرة من ماء الزهر



*طريقة التحضير:

- في وعاءٍ عميق وواسع، إخلطوا السميد مع الفرخة وكل المواد الجافة جيدًا.

- في قدرٍ على النار، ذوّبوا الزبدة ثم صبّوها فوق السميد. واعجنوا الخليط براحتي اليدين حتى يتشرب السميد الزبدة. غطوا عجينة المعمول واتركوها ليلة كاملة.

- في اليوم التالي، إعجنوا العجينة مجددًا بعد أن تضيفوا ماء الزهر وماء الورد. إذا كانت العجينة جافة وغير متماسكة، سخنوا الحليب وأضيفوا قليلًا منه واعجنوا حتى تصبح العجينة طرية ومتماسكة، ثم غطوا العجينة بقطعة قماش رطبة.



* لتحضير حشوة الفستق: اخلطوا الفستق مع السكر والقطر وماء الزهر وماء الورد.

* لتحضير حشوة التمر: إعجنوا التمر باليدين. ثم أضيفوا الزبدة السائلة والسكر وماء الزهر، واعجنوا مجددًا، ثم اصنعوا من التمر كرات صغيرة.



- بعدها، إعجنوا العجينة مجددًا. فإذا كانت قاسية وغير متجانسة، بللوا اليدين بماء الزهر وكرروا العجن لتحصلوا على عجينة سهلة التشكيل شبيهة بعجينة الكبة.

-خذوا من العجينة كرة بحجم حبة الجوز، وافردوها براحة اليد، ثم ضعوا فيها ملعقة كبيرة من حشوة الجوز أو حشوة الفستق أو واحدة من كرات التمر. واقفلوها جيدًا ثم ضعوها في قالبٍ خشبي مخصص للمعمول واقلبوها تباعاً لترصفوا حبات المعمول في صينية غير لاصقة. واخبزوهم بفرن حام حتى يزهر أعلاها وأسفلها.

- رشوا أقراص معمول الجوز أو الفستق بالسكر الناعم قبل أن تضعوها في طبق التقديم.