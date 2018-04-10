يجيب شيف "إيلاف" فيما يلي على أسئلة القرّاء حول التوقيت الأفضل لتناول الوجبات لمن يمارسون الرياضة بشكلٍ يومي.

س: ماذا يجب أن آكل قبل وبعد عملي؟

ج: إن أهم شيء في النظام الغذائي هو تناول الطعام بشكلٍ متنوّع وصحي. ويجب أن لا تعملوا إذا كنتم تشعرون بالجوع أو على معدة فارغة. فلنفترض أنكم تودون العمل في الصباح من ساعتين إلى أربع ساعات قبل التدريب، إذا كان ذلك ممكنًا، فمن المهم تناول وجبة خفيفة: ويعتبر وعاء من دقيق الشوفان خيارًا جيدًا، ربما مع بعض المكسرات والزبيب. وربما تكون هناك وجبة خفيفة قبل ساعة من التدريب إذا شعرتم بالجوع.

أما إذا اخترتم التدريب في وقتٍ لاحق، فيمكنكم تناول طعام الغداء أو العشاء بعد التدريب.



س: ماذا أشرب قبل وبعد التدريب؟

ج: الماء ، الماء ، الماء أيضًا أثناء التدريب في جرعات صغيرة. والكثير بعد ذلك.



س: هل تعتبر ألواح الطاقة (Energy Bars) مصدراً جيد للكربوهيدرات؟

ج: البعض يمكن أن يكون ذات نوعية جيدة. لكن من الأفضل الإعتماد على المصادر الطبيعية مثل الشوفان والفواكه الطازجة والأسماك والفواكه المجففة وهلم جر.

