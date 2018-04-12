الكراث من عائلة البصل وفوائده كثيرة

شيف "إيلاف": يعتبر الكراث عضوًا في عائلة "أليوم (allium)" مثل الثوم والبصل، ولكنه يتمتع بنكهة مميزة خاصة به. وهو شديد القسوة عندما تكون خامًا بحيث يمكن أكل الحبيبات الصغيرة منه فقط. ولكن عندما ينضج، يُصبِح حساساً جدًا، مثل البصل الخفيف ولكن مع تلميح من الحلاوة. علماً أن ثلثي طوله أبيض وثابت، وهذا هو الجزء الذي يؤكل بشكلٍ رئيسي. أما الجزء المتبقي من الثلث فهو يتكون من الأوراق التي يجب التخلص من معظمها.

يعلم كثيرون أن الكراث متعدد الإستعمالات في وصفاتٍ مختلفة. ويمكن أن يُقدَّم بحدِ ذانه كطبقٍ جانبي. حيث أنه النواة الأساسية لإثنين من أشهر أنواع الحساء في العالم. وهما الحساء الاسكتلندي من نوع "ليك ليكي"(cock-a-leekie) و "فيسيزسواز"(crème vichyssoise) الفرنسي.



إرشادات:

* إبحثوا عن الكراث مع الجزء السفلي الأبيض المشوب بأربطة، والأوراق الخضراء الزاهية، مع نسيج هش. علماً أن حبات الكراث الأصغر تميل لتكون أكثر حلاوةً وأكثر رقة.

* يُعتبر الغسيل الشامل أمرًا مهمًا جدًا للكراث ، لأن التربة غالبًا ما تكون عالقة بين طبقات كثيرة من الأوراق. وعليه:

- يجب أولاً التقليم قبالة القاعدة، وقطع الجزء العلوي من الأوراق. إذا كان الأمر صعبًا، أزيلوا الطبقة الخارجية.

- إذا كنتم ترغب في الحفاظ على كامل حبة الكراث، إستخدموا سكين لجعل شق من الأعلى إلى النقطة حيث يلتقي الأخضر باللون الأبيض. ثم اقطعوه من خلال المركز.

- إشطفوه جيداً تحت الماء الجاري. واسحبوا الطبقات بحيث يتم إزالة الأوساخ العالقة في القاعدة.

- ويمكنكم تشريح الكراث، ووضعه في مصفاة. ثم يجب أن يتم غسله جيداً تحت الماء الجاري.

- يمكن حفظه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع. لكن انتبهوا لرائحته القوية التي يمكن أن تشوّه الأطعمة الأخرى. وعليكم التأكد من لفّه بشكلٍ جيد.



فوائد الكراث:

– دواء فعال لمعالجة لدغات الحشرات والتخفيف من آلامها

– مغلي الكراث يطهر ويعقم الجروح ويساعد في شفائها

– يوضع على الدمامل والخراجات مع القليل من السكر وقلب القمح

– يحمي الأوعية الدموية من التصلب وبالتالي يخفف ضغط الدم

– يحافظ على صحة القلب ويقيه من الأمراض

– يقلل نسبة الكوليسترول في الدم

– يحتوي فيتامين (ث) ويساعد جسم الإنسان في تطوير مناعته ومقاومته ضد العوامل المعدية الإلتهابات الضارة والجذور الحرة المسببة للسرطانات

– يكافح الروماتيزم وداء المفاصل كما يقوي الأعصاب

– له تأثير قوي في معالجة أمراض الجهاز التنفسي كالربو والسعال

– ممتاز لعمل الكليتين (يعالج الحصى والرمل وهو مدر للبول)

– قليل السعرات الحرارية ويساعد في عملية الهضم ويعالج الإمساك

– يستعمل عصير الكراث كغسول للوجه لإزالة الطفح الجلدي



أفكار لطهي الكراث:

- على البخار: (8 دقائق للكراث المقطع لشرائح. و16 دقيقة للحبة الكاملة).

- عن طريق القلي: لمدة 8 دقائق للشرائح. وهي جيدة كمكون للصلصات، حشوة الفطائر والحساء.

*الصورة التالية للكراث المطهو على البخار. وهي يُقدَّم مع صلصة مصنوعة من زيت الزيتون والكبر والليمون والبصل الخام والبقدونس والخردل والعسل والبيض المقطّع. إنها طريقة بسيطة ولذيذة!



*ويمكن تقديمه في فطيرة مع اللحم المقدد:(يمكنكم الحصول على الوصفة عبر النقر على العنوان إلى الشمال أعلاه تحت زاوية مواضيع ذات صلة)

