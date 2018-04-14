شيف "إيلاف": كثُر هم الذين يحبِّون صلصات الغمس، فيحضرونها من المتاجر معلبة لتلاحقهم المخاوف حول طريقة حفظها، ويتساءلون عن مدى فائدة أو ضرر إضافتها لنظامهم الغذائي. لكن، هل خطر لكم يوماً أنكم تستطيعون تحضيرها في مطبخكم بمكوناتٍ طبيعية مفيدة؟ شيف "إيلاف" يقدِّم لكم أفكاراً جميلة لتحضير الصلصات بمكوناتٍ صحية. وهي شهية جداً لترافق أطباق اللحوم أو غيرها.

أضيفوا المتعة لمائدتكم وأسعدوا أطفالكم ببدائل طبيعية، واصنعوا أيضاً رقائق البيتا(Pita) الخاصة بكم:



1- صلصة الشمندر

إنها صلصة تركية ضروري على طاولة المازة.

(ننصح برش الخبز بزيت الزيتون و السماق قبل ارتفاع درجة الحرارة في الفرن.)

المكونات لـ 4-6 أشخاص:

- 400 جرام من الشمندر الخام ، (الحبة كاملة وغير مقشرة)

- 2 ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون، بالإضافة إلى ملعقة واحدة صغيرة لكل جذر من الشمندر، لتحميصه

- ملح

- 6 ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي العادي أو التركي على الطريقة اليونانية

- 2 فصان مهروسان من الثوم

- الخبز المحمّص والخضار النيئة للتقديم

*الطريقة:

- سخنوا الفرن إلى 180 درجة مئوية. إفركوا كل جذر الشمندر مع 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ورشوها بالقليل من الملح. لفوها في الورق واشووها لمدة ساعة، أو حتى تُصبح ناعمة ويمر بها السكين بسهولة. وارفعوها من الفرن.

- عندما تبرد بدرجةٍ كافية من أجل التعامل مع الجلد الخارجي القوي للشمندر: إستخدم الإبهامين لفركه وإزالته. قطعوها لأرباع وضعوها في خلاط مع زيت الزيتون واللبن والثوم، ثم اضربوهم حتى تحصلوا على صلصة ناعمة.

- تذوقوها وأضيفوا التوابل إذا كان ذلك ضرورياً. ثم قدّموها مع شرائح من الخبز المسطح الدافئ أو الخضار النيئة.



2- صلصة الحمّص مع رقائق بيتا:

إنها صلصة رائعة تُقدَّم في درجة حرارة الغرفة مع أسماك مرشوشة بالبقسماط، أو يعلوها بيضة مقليّة مرشوشة بالدوكاه(الدقة dukkah)

*المكونات لـ 4-8 أشخاص:

*لرقائق بيتا

- 1-2 ملعقة أو إثنان كبيرتان من الزيت

- ½ نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

- ½ نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

- فص الثوم مسحوق

- رشة من رقائق الفلفل الحار

- 4 حبات من خبز بيتا، مقسمة ومقطعة إلى مثلثات

*لطبق الحمص

- 2 علبتان صغيرتان من الحمّص الطري

- 1½ ملعقة كبيرة ونصف من الطحينة

- 1½ ملعقة كبيرة ونصف من عصير الليمون

- ½ نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

- ½ نصف ملعقة صغيرة من النعناع المجفف

- ½ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار chilli

- 2 فصان مقشران من الثوم

1-2 ملعقة كبيرة أو إثنين من زيت زيتون

- ملح حسب الذوق

- السماق ، للتزيين

*الطريقة:

لصنع رقائق الخبز:

- سخنّوا الزيت في مقلاة مع التوابل والثوم. ثم إقلوا مثلثات بيتا حتى تصبح ذهبية ونقية. ثم ارفعوها وصفّوها على ورق المطبخ وضعوها جانباً.

- ضعوا كل المكونات باستثناء الزيت والملح والسماق في الخلاط ولمدة دقيقة أو إثنتين فقط. ثم أضيفوا الزيت كالخيط الرفيع بينما يستمر الخلاّط بالعمل.

- تبلوهم حسب الذوق. وبردوهم لمدة 30 دقيقة

ملاحظة: كل خلطة تدخلها الطحينة ستصبِح أثخن إن وُضِعَت في الثلاجة.

- قدموها مزينة بالسماق.



3- صلصة الأرضي شوكي والزيتون الحارة:

إنها خلطة أميركية. ننصح بتناولها باعتدال لأنها رغم كونها شهية وغنية بمكوناتها، قد لا تكون جيدة صحيا إن تم تناولها بإفراط لأنها دسمة. ويجب تقديمها مباشرةً من الفرن إلى جانب شرائح من الخبز المحمص الساخن.



*المكونات لـ 10-12 شخصاً

- 400 غرام من قلوب االأرضي شوكي المصفاة من الماء

- 10 حبات زيتون أسود كامل

- 225 غرام جبنة كريمية

- 250 غرام مايونيز

- 1 بيضة

- ¼ ربع بصلة حمراء مقطعة مكعبات

- 3 ملاعق كبيرة من جبن البارميزان المبشور

- 3 رشات من صلصة رسيستيرشاير(Worcestershire sauce)

- الملح والفلفل الأسود، حسب الذوق

- فلفل حريفCayenne، حسب الذوق

- شرائح من الخبز الساخن للتقديم

*الطريقة:

- سخنوا الفرن إلى 180 درجة مئوية. ضعوا جميع المكونات في الخلاط. ثم أضغطوا لمدة دقيقتين حتى تمتزج جيداً. أضيفوا التوابل حسب الذوق

- صبّوها في طبقٍ صغير للخبز ، ثم تطهى لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى تصبح ساخنة وتصدر فقاعات. إنها شهية جداً حين يتم تقديمها مع التوست أو ربما الخبز المحمّص.

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