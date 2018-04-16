طبق الشوفان بإضافاتٍ شهية

يُعتبَر طبق الشوفان السريع وجبةً خفيفة وسريعة لصباحٍ نشيط. شيف "إيلاف" يقدّم لكم بعض الأفكار اللذيذة لتحضيره.



طبق الشوفان:

المكونات

• 50g من الشوفان

• 350 مل من الماء

*الطريقة:

ضعوا الشوفان في طنجرة، ثم اسكبوا فوقه الماء ورشوا القليل من الملح. يُغلى المزيج ويُترك على نارٍ خفيفة لمدة تتراوح بين 2 و 4 دقائق، مع التحريك من وقتٍ لآخر. ويجب مراقبته بعناية كي لا يلتصق بقاع المقلاة.

قدّموه مع القليل من الزبدة الباردة في المنتصف ورشة من السكر. إنه وصفة لذيذة فعلاً.



وإذا كنتم ترغبون في تحضير طبق مميز على طريقتكم، إليكم بعض الأفكار من شيف "إيلاف":

- يمكنكم إضافة الفواكه الطازجة أو المجمدة وننصحكم بشرائح الموز والعسل

- أضيفوا الفواكه المجففة مثل الزبيب، التوت البري والكرز المجفف، التمر أو جوز الهند المبشور، او حبيبات الرمان

- أضيفوا المكسرات المفرومة مثل الجوز أو اللوز. ويمكن للمكسرات المفرومة ناعما ان تكون زينة لذيذة.

- القليل من شراب القيقب اللذيذ الصافي.(Maple syrup)

- رشوا القليل من القرفة ومن السكر.

- أضيفوا القليل من اللبن الزبادي. فهو إضافة للنكهة سيُضيف نسيجاً ناعماً ودسماً.

- أضيفوا القليل من المربى أو الفواكه المحفوظة

- أضيفوا ملعقة كبيرة واحدة من الآيس كريم إلى الشوفان. وهذا سيُعطي نكهةً مميزة عبر اختلاط الآيس كريم بالشوفان الدافئ.

