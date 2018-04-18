المعكرونة بالسبانخ والكريم

طبق اليوم إيطالي بحري مع صلصة شهية. إنه خلطة الرافيولي بالسبانخ والجبن مع الكريم.

المعكرونة بالسبانخ ( RAVIOLI)

*المكونات:

- 500g الرافيولي (الجبن ، السبانخ أو المأكولات البحرية) المطبوخة حسب التعليمات على الحزمة

- 1 ملعقة كبيرة من زيت زيتون

- 1 فص ثوم مفروم

- 1 كوب قشدة ثقيلة

- ½ نصف كوب مخزون الدجاج

- 2 حفننتان كبيرتان من السبانخ

- 1 ملعقة صغيرة من معجون الطماطم

- الملح والفلفل

- جبن البارميزان المبشور الطازج والصنوبر المحمّص للتزيين

*الطريقة:

- سخنوا زيت الزيتون على نارٍ متوسطة في قدرٍ متوسط الحجم. أضيفوا الثوم واطهوه حتى تفوح رائحته. أي حوالي 1 دقيقة. أضيفوا الكريما الثقيلة ومرق الدجاج والسبانخ.

- إغلوا المزيج على نارٍ هادئة وحرّكوه على نارٍ خفيفة حتى النضوج لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.

- أضيفوا الملح والفلفل حسب الذوق.

- تُقدَّم المعكرونة المطبوخة وفوقها الصلصة والجبن المبشور الطازج، والصنوبر المحمّر والفلفل.

المزيد من الوصفات عبر وسم #مذاقات_إيلاف على "تويتر"