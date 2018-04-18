GMT 19:59 2018 الأربعاء 18 أبريل GMT 20:31 2018 الأربعاء 18 أبريل  :آخر تحديث

المعكرونة بالسبانخ والكريم

أنيمتة كلينكبي
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طبق اليوم إيطالي بحري مع صلصة شهية. إنه خلطة الرافيولي بالسبانخ والجبن مع الكريم.

المعكرونة بالسبانخ ( RAVIOLI)
*المكونات:

- 500g الرافيولي (الجبن ، السبانخ أو المأكولات البحرية) المطبوخة حسب التعليمات على الحزمة
- 1 ملعقة كبيرة من زيت زيتون
- 1 فص ثوم مفروم
- 1 كوب قشدة ثقيلة
- ½ نصف كوب مخزون الدجاج
- 2 حفننتان كبيرتان من السبانخ
- 1 ملعقة صغيرة من معجون الطماطم
- الملح والفلفل
- جبن البارميزان المبشور الطازج والصنوبر المحمّص للتزيين

*الطريقة:
- سخنوا زيت الزيتون على نارٍ متوسطة في قدرٍ متوسط الحجم. أضيفوا الثوم واطهوه حتى تفوح رائحته. أي حوالي 1 دقيقة. أضيفوا الكريما الثقيلة ومرق الدجاج والسبانخ.
- إغلوا المزيج على نارٍ هادئة وحرّكوه على نارٍ خفيفة حتى النضوج لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.
- أضيفوا الملح والفلفل حسب الذوق.
- تُقدَّم المعكرونة المطبوخة وفوقها الصلصة والجبن المبشور الطازج، والصنوبر المحمّر والفلفل.
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