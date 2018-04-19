إختار لكم شيف "إيلاف" حلوى مختلفة ولذيذة لهذا الأسبوع. إنها سلطة سيتروس مع الشوكولا.

سلطة سيتروس مع الشوكولا

*المكونات:



- 4 أربعة حبات كبيرة من البرتقال

- 2 حبتان من لبمون الجريب فروت(grapefruit)

- 5-10 حبات من ليمون المندرين

- 60 غرام من عصير البرتقال

- 1 لوح من شوكولا الحليب الأبيض أو المقرمش

- مغلي الزنجبيل



*الطريقة:

- افردوا الشوكولا ناعماً ورشوه على صينية الخبز. يجب أن تتساوى قطع الشوكولا تقريباً كطبقة واحدة. تُخبز في الفرن على حرارة 150 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تُصبح ذهبية. عندما يتم ذلك، تُبرَّد بوضعها في الثلاجة.

- قطعوا الشرائح من ثمار الحمضيات. حضروا عصير البرتقال والزنجبيل على النار حتى تنقص الكمية وتحصلوا على اتساق syrupy.

- رتبوا شرائح الحمضيات في وعاء واسكبوا شراب البرتقال والزنجبيل. ثم رشّوا عليهم الشوكولا المخبوز، وقدموها على الفور.

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