اكتشاف عضو جديد في الجسم

توصل أطباء أميركيون الى وجود عضو في الجسم مهمته حماية الأعضاء الباقية من التلف على إثر الحركة.

وجسب مجلة "Scientific Reports"، أن أطباء في الولايات المتحدة اكتشفوا شبكة من القنوات المجهرية في النسيج الضام، مليئة بالسوائل. وتؤدي هذه القنوات المجهرية وظيفة النوابض المرنة لحماية أعضاء الجسم المختلفة من العطب أو الضرر عند الحركة.

ورأى العلماء ان المجهرية تلك تنتشر في مختلف أنحاء الجسم. وتحتوي هذه "المجاري المائية" الصغيرة على خمس إجمالي سوائل جسم الإنسان وفقا للبيانات الأولية.

ويعتقد العلماء أيضا أن هذه القنوات مرتبطة بانتشار الأورام الخبيثة في الجسم، لذلك ركزوا على دراسة محتوياتها أملا في العثور على آلية جديدة للتشخيص المبكر لأمراض السرطان.

كما يفترض الأطباء وجود علاقة بين هذا العضو "المكروي" والعمليات الالتهابية التي تصيب الجسم.