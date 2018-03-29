GMT 18:23 2018 الخميس 29 مارس GMT 18:28 2018 الخميس 29 مارس  :آخر تحديث

غيوم نيري سفيرعلامة بانيراي

لايف ستايل إيلاف
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تحت عنوان " MARE" اي البحر، تُطلق بانيراي الفصل الجديد من سلسلة أفلام ’سمات بانيراي‘ (PANERAI TRAITS). نجم هذا الفصل هو غيوم نيري البطل الفرنسي في رياضة الغطس الحر عن فئة الوزن الثابت، والذي بات منذ اليوم سفيراً عالمياً لشركة أوفيتشيني بانيراي.
نيري هو البطل الفرنسي في رياضة الغطس الحر والذي سجّل أربعة أرقام قياسية عالمية وفاز مرتين في بطولات الغطس الحر للوزن الثابت، هو اليوم سفيراً لعلامة اوفيتشيني بانيراي.


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