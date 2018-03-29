غيوم نيري سفيرعلامة بانيراي

تحت عنوان " MARE" اي البحر، تُطلق بانيراي الفصل الجديد من سلسلة أفلام ’سمات بانيراي‘ (PANERAI TRAITS). نجم هذا الفصل هو غيوم نيري البطل الفرنسي في رياضة الغطس الحر عن فئة الوزن الثابت، والذي بات منذ اليوم سفيراً عالمياً لشركة أوفيتشيني بانيراي.

نيري هو البطل الفرنسي في رياضة الغطس الحر والذي سجّل أربعة أرقام قياسية عالمية وفاز مرتين في بطولات الغطس الحر للوزن الثابت، هو اليوم سفيراً لعلامة اوفيتشيني بانيراي.