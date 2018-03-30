أحذية نسائية أنيقة من Coriamenta

طرحت مؤخرا علامة Coriamenta الايطالية تشكيلة جديدة من الأحذية النسائية لربيع وصيف 2018. وتميزت كل الأحذية بتصميماتها الأنثوية، المغرية، فائقة الأناقة التي اتسمت جميعها بهوية واضحة وقوية. فضلا عن ألوانها الزاهية التي استوحت من أنواع الحيوانات الشريرة، كالأخضر الزمردي، الفوشيا، الأزرق، الأبيض والأسود.

