GMT 8:42 2018 الجمعة 30 مارس GMT 9:04 2018 السبت 31 مارس  :آخر تحديث

أحذية نسائية أنيقة من Coriamenta

أنيمتة كلينكبي، ترجمة: أشرف أبو جلالة
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طرحت مؤخرا علامة Coriamenta الايطالية تشكيلة جديدة من الأحذية النسائية لربيع وصيف 2018. وتميزت كل الأحذية بتصميماتها الأنثوية، المغرية، فائقة الأناقة التي اتسمت جميعها بهوية واضحة وقوية. فضلا عن ألوانها الزاهية التي استوحت من أنواع الحيوانات الشريرة، كالأخضر الزمردي، الفوشيا، الأزرق، الأبيض والأسود.


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