نصائح تساعدك على الاعتناء بشعرك خلال فصل الصيف

مع قرب حلول فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة، تبدأ المخاوف من الازدياد مما قد يتعرض له شعر السيدات من مشاكل نتيجة ذلك الطقس الحار.

وينصح مصفف شعر المشاهير، أصغر سابو، بضرورة الاهتمام بتوفير حماية للشعر من طقس الصيف الحار بالحفاظ على حيويته، قوته ونضارته بإتباع بعض النصائح.

وشدد سابو على أهمية إتباع تلك النصائح البسيطة التالية :

- الحماية : فالبشرة ليست وحدها التي تتعرض للأشعة فوق البنفسجية وضربات الشمس، بل تتعرض خصل الشعر أيضا لتلك الأخطار. ولا تتسبب أشعة الشمس في إلحاق ضرر بخصل الشعر فحسب، بل تمتص منه الرطوبة كذلك، وهو ما يصيبها بضعف وجفاف. ولهذا ينصح بتغطيته باستخدام وشاح أو قبعة رأس للحفاظ على حيوية الخصل.

- استخدام كريمات تنعيم الشعر : لأنها تعمل على ترطيب الشعر وتحافظ على نضارته بطريقة سهلة، سريعة وفعالة، وأنه من الممكن استخدام تلك الكريمات مرة واحدة يوميا.

- عدم استخدام مجففات الشعر أو أجهزة فرد الشعر لأنها قد تصيب الخصل بالجفاف خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف والأفضل تصفيفه بشكل طبيعي.

- التوقف عن استخدام المنتجات الكيميائية وذلك لأن الشعر يحاول دائما خلال فصل الصيف أن يحمي نفسه من تبعات الحرارة المرتفعة وبالتالي لا داعي للإضرار به باستخدام تلك المنتجات.

- تصفيف الشعر إلى أعلى على هيئة كعكة أو ذيل حصان وذلك بهدف الحد من الضرر الذي قد ينتج عن حرارة الطقس وتعتبر الكعكة وذيل الحصان هما أنسب تسريحتين لفصل الصيف.

- قص أطراف الخصل منعا لتعرض الشعر لمشكلة التقصف خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة.

- الاهتمام بالنوم الجيد، التغذية الجيدة وممارسة الرياضة، لأنها كلها عوامل مثبت فعاليتها في تعزيز صحة الشعر وتوفير الحماية اللازمة له شريطة الانتظام والمداومة عليها.

- الابتعاد عن صبغ الشعر بصورة تامة خلال فصل الصيف، لأن درجة الحرارة المرتفعة ستؤدي لزوال لون الصبغة بشكل سريع، وهو ما سينتج عنه حدوث أضرار إضافية.



