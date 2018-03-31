GMT 8:08 2018 السبت 31 مارس GMT 8:16 2018 السبت 31 مارس  :آخر تحديث

تحديث جديد لأجهزة أيفون يكشف طريقة التعامل مع بياناتك الشخصية

بي. بي. سي.
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أجرت شركة أبل تحديثا لنظام التشغيل في أجهزة آيفون (آي أو إس) ليتيح للمستخدمين رؤية أوضح لكيفية الحصول على بياناتهم واستخدامها.

وسيمكن التحديث المستخدمين من معرفة ما إذا كان تطبيق ما يجمع معلومات عنهم. وجاء التحديث استباقا لتطبيق قواعد جديدة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وتخطط شركة أبل لتمكين المستخدمين من تحميل البيانات التي خزنتها الشركة عنهم.

وكانت أبل قد روجت أجهزة آيفون على أنها تركز على حماية الخصوصية.

ولا يغير التحديث الأخير كمية البيانات الممكن تخزينها لكن معلومات تتعلق بالخصوصية ستظهر مع استخدام تطبيق من إنتاج أبل للمرة الأول، وسيتمكن المستخدم من خلال النقر على التطبيق من معرفة البيانات التي يجمعها.

ولن يستطيع المستخدمون إبطال بعض عمليات جمع البيانات.

وتخطط أبل لإطلاق بعض الأدوات في شهر مايو القادم ستتيح للمستخدمين تنزيل جميع البيانات التي تحفظها شركة أبل عنهم، وإبطال حسابهم لدى أبل مؤقتا، مما سيجمد عملية معالجة البيانات، أو بشكل نهائي وفي هذه الحالة يجري حذف جميع البيانات.

ورحبت مجموعة "حقوق مطلقة" بالتحديثات، وقالت إنها ستمنح المستخدمين درجة أكبر من السيطرة على بياناتهم، وهذا بفضل القوانين الجديدة التي أجبرت الشركات على إجراء تغييرات.



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