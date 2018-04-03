GMT 8:40 2018 الثلائاء 3 أبريل GMT 8:48 2018 الثلائاء 3 أبريل  :آخر تحديث

واقي من أشعة الشمس جديد غيرلان

لايف ستايل إيلاف
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كلّ يوم، تتعرّض بشرتنا للأشعة فوق البنفسجيّة والتلوّث والتوتّر المؤكسِد، بالإضافة إلى الضوء الأزرق (الأشعة الاصطناعيّة التي تُصدرها الشاشات). تقوم هذه العناصر بتحفيز إنتاج الميلانين وتسريع ظهور الظلال (تجاعيد، بقع داكنة، مسامّ موسّعة، وغيرها).

لذلك قام مركز جيرلان للأبحاث العلميّة Guerlain Scientific Research بتطوير المستحضر الواقي من الأشعة فوق البنفسجية والمعزّز للإشراق من "أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale Brightening & Perfecting UV Protector، وهو مستحضر عناية للحماية المتعددة يساعد على حماية سطح البشرة من الشوائب اللونية ويمنح إشراقاً فورياً.


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