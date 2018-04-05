الكاكاو مصدر فوائد الشوكولاتة للقلب والدماغ

توصلت دراسات الى وجود فوائد صحية متعددة في الشوكولاتة بينها فوائد للقلب والدماغ.



وتأتي هذه الفوائد من الكاكاو وليس الشوكولاتة نفسها التي تُصنع باضافة سكر وزيت. والكاكاو بحالته الخام يحوي أعلى درجة من الفائدة من دون السكر الذي يضاف اليه في الشوكولاتة.

وبحسب خبير التغذية البريطاني روب هوبسن فان أي فوائد صحية تُنسب الى الشوكولاتة مصدرها الأنواع الداكنة التي محتواها من الكاكاو يزيد على 70 في المئة.

والسبب ان الكاكاو مصدر غني بالمعادن مثل المغنيسيوم المفيد لصحة العظام واسترخاء العضلات ، والحديد الذي يساعد على ابقاء انتاج خلايا الدم الحمراء بمستوى صحي ، والزنك المفيد لانتاج خلايا جديدة في الجسم.

كما ان مضادات التأكسد في الكاكاو أكثر من أي غذاء آخر في العالم تقريباً. وتُسمى مضادات التأكسد هذه فلافانولات وهي في اساس العديد من نتائج الدراسات التي تناولت علاقة الكاكاو بالوقاية من الأمراض.

ويرفع الكاكاو مستوى مواد كيمياوية في الدماغ ترتبط بالمزاج. ويُعتقد ان الفلافانولات في الكاكاو توسع الشرايين وبذلك تحسين مرونتها وتقليل خطر الاصابة بنوبة قلبية. وتساعد مضادات التأكسد على منع التجلطات في الدم.



وتزيد الفلافانولات في الكاكاو كمية اوكسيد النتريك في الدم الذي يوسع الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم المرتفع.

أما فائدة الكاكاو للدماغ فانه يزيد تدفق الدم الى تلك المناطق من المخ التي لها علاقة بالنشاط الذهني ويمكن ان تحسن الأداء وقوة التركيز. وتساعد مضادات التأكسد فيه على تحييد الالتهاب من الدرجة الواطئة الذي يرتبط بالتفكير "الضبابي".

واكتشفت دراسات ان كبار السن من ذوي الاعاقة العقلية الذين يتناولون الكاكاو بانتظام حققوا تحسناً في الذاكرة والتعليل الشفهي أكبر بالمقارنة مع الآخرين. ومن هنا سبب اهتمام الباحثين الذين يدرسون الخرف بالكاكاو.

واخيراً فان اضافة مسحوق الكاكاو أو الكاكاو الخام الى الغذاء طريقة ممتازة لزيادة المعادن ومضادات التأكسد في الجسم.



اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ميل اونلاين". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5569827/Chocolate-good-bit-cocoa-day-really-does-boost-mind-heart-mood.html



