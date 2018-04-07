مضادات حيوية تكافح مقاومة الدواء

يعمل باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو وشركة نوسوفارم المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، ومقرها ليون الفرنسية، ضمن فريق دولي يسعى إلى اكتشاف فئة جديدة من المضادات الحيوية.

إيلاف: تعتبر تلك المضادات الحيوية الجديدة، التي اكتشفها في البداية باحثو شركة نوسوفارم، عبارة عن مضادات مميزة واعدة على صعيدين، هما: مصدرها غير التقليدي، وكذلك طريقتها المميزة في قتل البكتيريا، وهو ما يعني أن المركب قد يكون فعالًا في علاج العدوى البكتيرية المقاومة للأدوية أو التي يصعب علاجها، وفق ما ذكرته في هذا الصدد مجلة العلوم.

فحص 80 سلالة

تنتج تلك الفئة الجديدة من المضادات، التي يطلق عليها اسم odilorhabdins أو ODLs، تنتج من بكتيريا تكافلية توجد في نوعية الديدان الخيطية التي تعيش في التربة وتستعمر الحشرات للغذاء.

تساعد البكتيريا على قتل الحشرات، والأكثر أهمية من ذلك أنها تفرز المضاد الحيوي للإبقاء على البكتيريا المتنافسة بعيدًا. وإلى الآن، لا تزال تلك البكتيريا المرتبطة بالنيماتودا والمضادات الحيوية التي تفرزها قيد الدراسة بشكل كبير.

ولتحديد المضادات الحيوية، فحص باحثو شركة نوسوفارم 80 سلالة مستنبتة من البكتيريا لمعرفة النشاط المضاد للميكروبات، ثم قاموا بعزل المكونات النشطة، ودرسوا الهياكل الكيميائية، وصمموا هندسيًا المزيد من المشتقات القوية.

نادرة النوع

وجد الباحثان ألكسندر مانكين ويوري بوليكانوف، الذين يعملان في جامعة إلينوي وشاركا في الدراسة، أن مضادات ODLs تعمل على الريبوسوم الخاص بالخلايا البكتيرية.

ونقلت المجلة عن بوليكانوف، وهو أستاذ مساعد في قسم العلوم البيولوجية في كلية الفنون والعلوم الليبرالية فيي جامعة إلينوي، قوله "شأنها شأن كثير من المضادات الحيوية المفيدة سريريًا، تعمل مضادات ODLs وفق آلية تسمح لها باستهداف الريبوسوم. لكن في المقابل يجب لفت الانتباه إلى أن مضادات ODLs مضادات مميزة، لأنها ترتبط بمكان على الريبوسوم لم تستخدمه من قبل أي مضادات حيوية أخرى معروفة".

اكتشف الباحثون أيضًا أنه حين ترتبط تلك المضادات بالريبوسوم، فإن تلك المضادات الحيوية تعطل قدرته على تفسير وترجمة الشفرة الوراثية. وبينما يعمل كثير من أنواع المضادات الحيوية على إبطاء نمو البكتيريا، فقد أكد مانكين أن المضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا بالفعل، ويطلق عليها المضادات الحيوية للجراثيم، هي مضادات نادرة.

قدرات خارقة

أضاف مانكين "إن آلية إبادة الجراثيم الخاصة بمضادات ODLs وحقيقة أنها ترتبط بموقع على الريبوسوم غير مستغل من أي مضاد حيوي معروف هي مؤشرات قوية للغاية إلى أن ODLs قادرة على علاج العدوى التي لا تستجيب للمضادات الحيوية الأخرى".

كما أجرى الباحثون في شركة نوسوفارم اختباراتهم على مركبات مضادات ODL التي تعمل ضد مسببات الأمراض البكتيرية، التي من بينها الكثير من المسببات المعروف أنها تتسم بمقاومة العقاقير.

علَّق على ذلك ماكسيم جوالتييري، وهو الشريك المؤسس وكبير مسؤولي القسم العلمي في شركة نوسوفارم، بقوله "وجدنا أن مركبات مضادات ODL نجحت في علاج الفئران المصابة بعديد الأنواع البكتيرية المسببة للأمراض، وأظهرت بالفعل نشاطًا ضد كل من مسببات الأمراض سالبة الجرام وإيجابية الجرام، بما في ذلك على وجه الخصوص البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم".



أعدت "إيلاف" نقلًا عن مجلة "العلوم"، الرابط الأصلي أدناه

https://scienmag.com/a-new-class-of-antibiotics-to-combat-drug-resistance/





