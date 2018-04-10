GMT 5:04 2018 الثلائاء 10 أبريل GMT 5:10 2018 الثلائاء 10 أبريل  :آخر تحديث

اختيار النجم أكشاي كومار للفوز بجائزة GQ Legend

أنيمتة كلينكبي، ترجمة: أشرف أبو جلالة
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أقيم حفل توزيع جوائز جي كيو ستايل لعام 2018 في ال 31 من شهر مارس الماضي بفندق " تاج لاندز إند" في مدينة مومباي الهندية، بحضور كوكبة من كبار النجوم، من بينهم النجم الهندي أكشاي كومار الذي فاز بجائزة "GQ Legend".

وبامتلاكه خبرة ممتدة على مدار أكثر من 25 عاما، فإن كومار يواصل تحقيق النجاحات وتوطيد مكانته باعتباره واحداً من الشخصيات البارزة في صناعة السينما الهندية، ومعروف أن أكشاي يحظي بشخصية وأناقة مميزة ودائماً ما يلفت إليه الانتباه بفضل حرصه على تطوير إطلالاته وإبراز مواكبته للموضة العصرية على الدوام.


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