تجنب تنظيف الأسنان بعد الطعام

حذر أطباء من عادة تنظيف الأسنان بعد وجبة الطعام مباشرة وهي عادة يمارسها الكثيرون.

توصل علماء أكاديمية طب الأسنان في الولايات المتحدة خلال بحث جديد الى ان تظيف الأسنان بعد تناول الطعام يضر يمينا الأسنان بشكل أسرع، خاصة إذا تمت خلال أقل من 30 دقيقة بعد الأكل.



ويوضح الخبراء أن تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام الذي يحتوي على أحماض مختلفة يزيد من اختراقها لمينا الأسنان ويسرع تدميرها، لأن شعيرات الفرشاة قادرة ليس فقط على إزالة فضلات الطعام من بين الأسنان، بل وأيضا تؤثر في طلائها.

ويقول هاوارد هامبل رئيس أكاديمية أطباء الأسنان الأمريكية: "الكثيرون يخافون من البكتيريا ويعتقدون بضرورة إزالتها من الأسنان في كل فرصة سانحة. بيد أن مينا الأسنان قادرة تماما على حمايتها من البكتيريا ومن غيرها من العوامل الضارة. كما أن التأثير الميكانيكي للفرشاة يدمر المينا، وبالتالي يؤدي دخول بكتيريا واحدة إلى السن إلى إلحاق أضرار أكبر من مليار بكتيريا على سطحها".



لذا من الضروري الانتظار نصف ساعة على الأقل لقيام بمهمة تنظيف الأسنان بعد الوجبات.



