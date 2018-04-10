GMT 8:35 2018 الثلائاء 10 أبريل GMT 8:38 2018 الثلائاء 10 أبريل  :آخر تحديث

ساعة BR03-92 Nightlum رياضية بامتياز

لايف ستايل إيلاف
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تندرج ساعة BR03-92 Nightlum بشكلٍ مثالي في فئة الساعات على شكل عدّادات بهدف ضمان أعلى مستوى من وضوح القراءة. وتستعيد علبتها المصمّمة وفق أسلوب معاصر، شكل "الدائرة في مربّع" – هذا الشكل الأيقوني للدار – الذي يذكر بمظهر ساعة مقصورة طائرة. تعود BR03-92 Nightlum إلى الأسس مع خطوطها النقيّة والبسيطة. وتكون شاشة العرض بسيطة وواضحة، ويتمتّع الميناء الرسومي بمؤشرات واضحة.

يوحي اسم هذا الطراز بالضوء والليل بفضل وضوح قراءته خلال الليل ضمن علبته باللون الأسود الخالي من اللمعيّة. بفضل تألقه الذي ليس له مثيل، يكون العلاج بمادة Superluminova® باللون الأخضر فوسفوريّاً ويدوم وقتاً طويلاً في الظلام فيسمح بقراءة مستمرة للوقت حتّى في الظلام الحالك.


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