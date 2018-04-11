"صالون الساعات الراقية"  ينطلق في جدة

سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود خلال جولته في المعرض

افتتح "صالون الساعات الراقية" في جدة وهو معرض يقام للمرة الأولى في البلاد. ويعد الصالون منصة فريدة وحصرية لمحبي الساعات وهواة جمعها للتواصل والاجتماع في جدة.

افتتح المعرض سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود، ويتم عرض روائع ميكانيكية تشمل أحدث الابتكارات، واصدارات تمثل الخبرات الصناعية التاريخية والمهارة اليدوية الفذة. الزوار مدعوون للتعرف عن كثب إلى عالم صناعة الساعات الراقية ومشاهدة بعض أفضل الساعات في العالم والتواصل عن كثب مع صانعيها ومصمميها.



تشارك في المناسبة دور ساعات تقليدية وشركات صناعة ساعات مستقلة منها:

Armand Nicolet, Armin Strom, Blancpain, Breguet, Fabergé, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Harry Winston, Hysek, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Quinting, Vacheron Constantin . ويحظى بدعم "مجوهرات الفردان" وشركة "عبدالله سعيد بن زقر للمجوهرات والساعات" وشركة "الحصيني التجارية" و"بلاتينوم ساندز".

ينتقل معرض "صالون الساعات الراقية" بعد اختتامه في جدة إلى فندق الفيصلية في الرياض حيث ينعقد بين 16 و19 أبريل.

